Ferienerlebnis Kunstschule Gera: Malen, Drucken, Filmen

Filmkurs mit den beiden Filmemachern Salman Vakili und Sahar Darvish Zade in der Kunstschule Gera.

Gera. Das läuft zur Sommerakademie in der Häselburg

In diesem Jahr findet in der Kunstschule Gera die 7. Sommerakademie in Kooperation mit dem Verein Häselburg statt.

Vom 14. bis 18. August können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem vielfältigen Programm künstlerisch betätigen. Neben einem Siebdruckworkshop mit dem Künstler Thomas Prochnow in dem verschiedene Drucktechniken gelehrt und ausprobiert werden, wird es einen Kurs zu den Schnittstellen zwischen Malerei und Bildhauerei des Künstlers Florian Schmidt geben.

Filmemacher aus dem Iran zeigen wie es geht

Ein besonderes Highlight der Woche wird ein Filmkurs mit den beiden Filmemachern Salman Vakili und Sahar Darvish Zade sein. Die beiden erfahrenen Produzenten aus dem Iran zeigen Kindern und Jugendlichen alles Wissenswerte über das Regie führen, Drehbuch schreiben und wie man eine Kamera führen kann. Im vergangenen Jahr haben sie bereits einen solchen Kurs gegeben. Der dabei entstandene Kurzfilm „Ein Bild nicht von dieser Welt“ ist vom Student World Impact Film Festival (SWIFF) 2023 angenommen worden.

Anmeldungen zu Sommerakademie sind auf der Website der Kunstschule Gera möglich.