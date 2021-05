Ferienfahrplan im Landkreis Greiz am Freitag

Greiz/Gera. Bei den Verkehrsunternehmen im Landkreis Greiz gilt am 21. Mai der Ferienfahrplan.

Trotz der durch Covid-19 bedingten Schließungen für Schulen in Trägerschaft des Landkreises Greiz ist am Freitag, dem 21. Mai, ohnehin ein schulfreier Tag eingeplant gewesen. Aus diesem Grund verkehren die Busse der Verkehrsunternehmen in der Verkehrsgemeinschaft des Landkreises Greiz – das betrifft die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz, die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH sowie die Omnibusunternehmen Piehler und Herzum – an diesem Tag nach dem Ferienfahrplan, heißt es einer Pressemitteilung. Alle mit einem „S“ im Fahrplan gekennzeichneten Fahrten entfallen an diesem Tag. Die Linie S 212 der Firma Piehler pausiert komplett. Dafür verkehren die mit einem „F“ gekennzeichneten Fahrten zusätzlich. Da der schulfreie Tag nur die Schulen im Landkreis Greiz betrifft, wird der Schulverkehr im Stadtgebiet Gera – dies betrifft nur die Fahrpläne der RVG-Linien 208, 228 und 229 – regulär durchgeführt. Das bedeutet, Fahrten mit „ST“ im Fahrplan verkehren am 21. Mai, jene Fahrten mit einem „FT“ jedoch nicht. Alle anderen Fahrten werden ohne Einschränkungen durchgeführt. Alle Informationen und Fahrpläne können auf der Internetseite unter www.bus-greiz.de eingesehen werden. Rückfragen sind möglich im Servicebüro unter der Telefonnummer 03661/7065-65 oder 0365/82456.