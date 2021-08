Ferienprogramm auf Weidaer Osterburg geht weiter

Weida. Auf dem Programm stehen Türmer-Plaudereien, ein Spielenachmittag, ein Märchenrätsel im Schlossgelände und mehr.

Das Ferienprogramm auf der Osterburg geht auch in den verbleibenden zwei Ferienwochen weiter. Bis 3. September gelten noch die Ferienöffnungszeiten in der Osterburg, dienstags bis sonntags, von 10 bis 18 Uhr. Neben den Ausstellungen in den Gemäuern gibt es jeweils dienstags und donnerstags ab 14 Uhr Angebote für junge Besucher.

Dienstags heißt es dann „Zu Gast beim Türmer“, Plaudereien über Früher und Heute in der Burg (ab 6 Jahre). Donnerstags findet ab 14 Uhr der „Spielenachmittag“ mit „Datapoly“ statt, angelehnt an Monopoly, mit dem man sich spielerisch dem Thema der Jahresausstellung „Digital. Auf den Punkt gebracht“ annähern kann. Alternativ steht das Spiel „BurgVogtLand“ zur Verfügung, dass sich mit der Geschichte des Vogtlands befasst (ab 10 Jahre).

Jeden Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr gibt es die kostenfreie Stadtbilderklärung an der Osterburgmauer. Außerdem steht im Höfischen Lustgarten jederzeit das Schachspiel zur Verfügung.

Ein Märchenrätsel im Gelände der Burg kann entweder anhand der QR-Codes mit dem Smartphone oder als analoges Preisrätsel mit einem Teilnehmerzettel aus der „Weida-Information“ gelöst werden. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Familien mit kleineren Kindern. Am kommenden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr gestaltet noch einmal das Unternehmen Dimeko Gera ihr Ferienprogramm „Osterburg digital“. red