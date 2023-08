Ferientipps für die fünfte Ferienwochein Gera

Gera. Von Zirkus über Baden bis zur Bewegungschallenge … Geraer Einrichtungen und ihr Ferienangebote

Ab dem 7. August startet in Thüringen die fünfte und damit vorletzte Ferienwoche. In der Stadt Gera bieten die städtischen Einrichtungen und Jugendclubs ein umfangreiches Programm – so auch in der fünften Ferienwoche.

Museum für Naturkunde

Dienstag, 8. August, 14 Uhr: „Muscheln und Schnecken“, (ab 6 Jahre), Donnerstag, 10. August, 14 Uhr: „Schatzjäger – Mineralien und Fossilien“ (ab 6 Jahre)

Stadtmuseum

Dienstag, 8. August, 14 Uhr, Museumsplatz: Kinderführung durch die Sonderausstellung „Geld für Gera“

Museum für Angewandte Kunst

Mittwoch bis Freitag, 9. bis 11. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr: Gut behütet durch den Sommer! Coole Kopfbedeckungen gestalten. (ab 10 Jahre, Anmeldung bis 4. August unter post@vus-gera.de)

Geraer Höhler

Schreibersches Haus (Hintereingang) Nicolaiberg 3: Mittwoch, 9. August, 14 Uhr: Taschenlampenführung (Bitte Taschenlampe mitbringen)

Stadt- und

Regionalbibliothek

Donnerstag, 10. August, 15 bis 18 Uhr: „Let’s zock – Gaming-Nachmittag“ (ab 7 Jahre)

Tierpark

Geöffnet ist täglich 9 bis 18 Uhr.

Geraer Jugendclubs/„Sommer in der Stadt“

Unter dem gemeinsamen Slogan „Sommer in der Stadt“ haben die Geraer Jugendclubs, Jugendvereine- und Einrichtungen ihre Sommerferienangebote gesammelt. Mehr Infos im Internet:sommerinderstadt.webador.de

Jugendclub Bumerang (Werner-Petzold-Straße 10):Dienstag, 8. August, ab 12 Uhr Badetag (Kosten 7 Euro), Donnerstag, 10. August, ab 12 Uhr: Ausflug zum Kletterwald Coala(10 Euro)

Jugendclub CM (Fritz-Gießner Straße 14): Dienstag, 8. August, 14 Uhr, Bewegungs-Challenge (Anmeldung erforderlich, Telefon 0365/4 20 67 21)Mittwoch, 9. August, 12 Uhr: Besuch des Circus Mondeo (Anmeldung erforderlich), 10. August, 9 Uhr: Ausflug ins Sommerbad Bad Köstritz (Anmeldung erforderlich)

Jugendhaus Shalom (Julius-Sturm-Straße 3), Montag, 7. August, Übernachtung (Anmeldung erforderlich: Telefon: 0159/04 81 68 36, E-Mail: jugendhaus-shalom@posteo.de, Kosten 4 Euro), Dienstag, 8. August, 15.30 Uhr, Hockeyturnier, Mittwoch, 9. August, 15.30 Uhr, Mario Strikers Turnier, danach ab 17.30 Uhr veganes Kochen (Kosten: 2 bis 5 Euro), Donnerstag, 10. August, ab 15.30 Uhr: Nerfturnier, Freitag, 11. August, ab 15.30 Uhr: Squash, ab 17 Uhr veganes Kochen, ab 20 Uhr Quizabend (Anmeldung erforderlich), Samstag, 12. August: Besuch Gedenkstätte Walpersberg (Anmeldung erforderlich)

Skatepark Gera, (Hofwiesenpark), Mittwoch, 9. August, 11 Uhr: Ausflug zur Minigolf Ranch (Anmeldung erforderlich), Freitag, 11. August, 16 Uhr: Sommerspiele.