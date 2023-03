Festivalort Gera mit Klezmer, Kinokömodie und mehr

Gera. Das hat Gera zu den Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen zu bieten.

An diesem Mittwoch beginnen die 31. Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen. Veranstalter ist die Jüdische Landesgemeinde Thüringens in Kooperation mit dem Förderverein für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen. Die Stadt Gera ist seit vielen Jahren als Festivalstandort der Jüdisch-Israelischen Kulturtage mit dabei.

In diesem Jahr stehen zwischen dem 9. und 19. März in Gera zwei Konzerte sowie drei besondere Filmproduktionen auf dem Programm der Kulturtage. Am Donnerstag um 19 Uhr ist im Clubzentrum Comma in der Heinrichstraße 47 „Folkadu“ zu erleben. „Folkadu“ ist ein von Sängerin und Trompeterin Yael Gat gegründetes Musikprojekt, das den Zuhörer auf eine Reise durch die jüdische Musik und die diversen jüdischen Sprachen mitnimmt. Beeinflusst von klassischer, Swing-, Balkan-, Klezmer- und nahöstlicher Musik, bietet die Band mit ihrer einzigartigen Instrumentalkombination aus Trompete, Akkordeon und Oud eine Verschmelzung von bekannten und weniger bekanntem Repertoire aus Jewisch Folk aus aller Welt.

Gleichfalls im Clubzentrum Comma steht am 19. März um 20 Uhr ein Konzert mit dem Nigun Quartet aus Israel auf dem Programm. Chassidische Melodien mit der umfassenden Originalität des Jazz erwarten die Besucher. Das Nigun Quartet hat schon im vergangenen Jahr bei seiner Deutschland-Premiere für Begeisterungsstürme während seiner Auftritte in Thüringen gesorgt - und das nicht nur bei Jazzfans.

Eine weitere Erlebnisstätte der Jüdisch-israelischen Kulturtage ist das Metropol Kino. Am 12. März um 14.15 Uhr sowie am 19. März um 14.15 Uhr wird dort der Animationsfilm „Wo ist Anne Frank“ gezeigt. In dem Film, basierend auf dem „Tagebuch der Anne Frank“, erschafft das jüdische Mädchen Anne Frank 1942 ihre imaginäre Freundin Kitty, der sie zwei Jahre ihr berühmt gewordenes Tagebuch widmet. 75 Jahre später erwacht das Mädchen in Amsterdam zum Leben und begibt sich in einer ihr fremden Welt auf Spurensuche, die sie vom Hinterhaus bis zum Konzentrationslager nach Bergen-Belsen führt.

Am 14. März um 18.15 Uhr zeigt das Metropol Kino die Dokumentation „Eine Frau“. Die Mutter der Filmemacherin Jeanine Meerapfel lebte ein bewegtes Leben. Meerapfel versucht anhand der Lebensstationen das Leben ihrer Mutter Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Ihre Reise führt sie vom Burgund ins Elsass, von dort nach Deutschland, Holland und schließlich nach Argentinien. Dabei will die Regisseurin verstehen, was es für eine Frau bedeutet, ihre Eltern zu verlieren, eine eigene Familie zu gründen, um anschließend allein zu bleiben.

Am 18. und am 20. März jeweils um 18.30 Uhr steht im Metropol Kino „Das Schwein von Gaza“ im Programm. Der Film erzählt vom Fischer Jafaar, einem Pechvogel: Statt endlich den großen Fang zu machen, geht er ständig leer aus. Eines Tages hat er ein Schwein im Netz, das in der vorherigen Nacht von einem Frachter gefallen ist. Für die Menschen der Region Gaza, ob Israelis oder Palästinenser, sind Schweine jedoch unreine Tiere. Dem armen Jafaar bleibt nichts anderes übrig, als seinen speckigen Fang wieder loszuwerden. Um dabei trotzdem gleich noch seine klägliche Situation etwas zu verbessern, beweist der findige Fischer einen riskanten und überaus eigensinnigen Ideenreichtum.