Festnahmen nach Vergewaltigung in Gera

Gera. Die Polizei in Gera konnte zwei Männer identifizieren und überbrachte sie in eine Justizvollzugsanstalt.

Nach einer Vergewaltigung am Rande einer Veranstaltung im Geraer Hofwiesenpark ermittelt die Kriminalpolizei Gera. Dabei gelang es nun zwei Tatverdächtige zu identifizieren. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer wurden Anfang der Woche vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen, so dass sie sich in Untersuchungshaft befinden.

Weitere Ermittlungen wegen Körperverletzung nach K.o.-Tropfen

Die Ermittlungen zu den ebenfalls zur Veranstaltung angezeigten Körperverletzungen von zwei weiteren Frauen dauern an. In beiden Fällen sollen von den Tätern auch K.o.-Tropfen verwendet worden sein. Aus ermittlungstaktischen Gründen äußert sich die Kripo dazu nicht weiter.

Die Geraer Polizei gibt dazu diese Hinweise, wie man sich bei Veranstaltungen verhalten sollte:

nehmen Sie von Unbekannten keine offenen Getränke an,

bestellen Sie Ihre Getränke Bedienung und nehmen Sie sie selbst entgegen,

lassen Sie offene Getränke nicht unbeaufsichtigt,

lassen Sie im Zweifelsfall das Getränk lieber stehen,

holen Sie bei Übelkeit unverzüglich Hilfe und informieren Sie Ihre Polizei.

