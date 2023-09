Feuer in Geraer Wohnung - Siebenköpfige Familie muss ins Krankenhaus

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus (Symbolfoto).

Gera. Essen auf einem eingeschalteten Herd ist in einer Geraer Wohnung in Brand geraten.

Nach einem Brand in einer Wohnung in der Schmelzhüttenstraße in Gera sind zwei Erwachsene und fünf Kinder verletzt in die Klinik gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer Mittwochabend kurz vor 20 Uhr aus. Starker Rauch kam aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses.

Es stellte sich heraus, dass offenbar Essen auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Alle sieben Personen in der Wohnung wurden durch den Rauch leicht verletzt. Alle kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus, konnten dieses jedoch noch in der Nacht wieder verlassen.

Die Wohnung selbst ist zunächst nicht bewohnbar und die Familie kam bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.