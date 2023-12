Feueralarm an Geraer Schule – Ermittlungen zu Raubdelikt

An der Gutenbergschule in Gera hat es am Dienstag Feueralarm gegeben.

Gera. Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagmorgen zu einer Schule in Gera aus. Zuvor gab es Feueralarm. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Feueralarm forderte am heutigen Dienstag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Gutenbergschule. Bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Brand konnte vor Ort nicht festgestellt werden, sodass der Schulbetrieb kurz darauf wieder aufgenommen wurde.

Handy und Geldbörse geraubt

In der vergangenen Nacht wurden ein 18-Jähriger und ein 41 Jahre alter Mann von drei bislang Unbekannten in der Straße des Friedens mit Schlägen attackiert. Des Weiteren raubten die Angreifer den beiden Geschädigten ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Spielwiese/Wiesestraße. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die beiden verletzten Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen hat die Kripo aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden.

Unbelehrbarer Autofahrer

Ein 32-jähriger Autofahrer schien in der vergangenen Nacht nicht aus seinem Verhalten gelernt zu haben. Er muss nun mit zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Zunächst hielten Polizisten den Mann in der Vogtlandstraße an, als er dort mit seinem Auto an eine Tankstelle fuhr. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nur etwa drei Stunden später war er erneut mit seinem Auto unterwegs. An der Kreuzung Reichsstraße/Adlerstraße wurde er zum zweiten Mal angehalten. Diesmal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille. Wieder musste er zu Blutentnahme und wieder wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ermittlungen zu Raubdelikt

Drei 17-Jährige wurden gestern Abend in der Langen Straße ausgeraubt. Nach aktuellen Informationen der Polizei wurden die Teenager gegen 17.15 Uhr von drei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Dabei wurde einer der 17-Jährigen im Gesicht verletzt. Zudem verlangten die Angreifer sein Bargeld. Der dritte Täter bedrohte die anderen beiden mit einem Messer. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bislang negativ. Die Kripo sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 entgegen.

