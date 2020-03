Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feueralarm wegen brennender Matratze in Gera

Matratze brannte

Wegen einem Kellerbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Heidecksburgstraße aus. Aus noch ungeklärter Ursache hatte eine Matratze Feuer gefangen und qualmte stark. Die Feuerwehr leitete den Qualm nach draußen, weshalb die Bewohner nicht evakuiert werden mussten. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise an Telefon: 0365/82341465.

Sprayer unterwegs

Zwischen Montag und Dienstag besprühten Unbekannte eine Hauswand in der Erich-Mühsam-Straße mit Graffiti in Schwarz und Silber. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und nimmt Hinweise unter Telefon: 0365/8290 entgegen.

Sechs Diebstähle rund um Rüdersdorf

Die Polizei sucht in sechs Fällen nach unbekannten Tätern. Zwischen dem 6. und 14. März kam es zu einem Dieseldiebstahl aus zwei landwirtschaftlichen Maschinen, die in Rüdersdorf abgestellt waren. Außerdem wurde ein abgestellter Pkw-Anhänger entwendet. Aus einer Garage am Sportplatz wurden zwei Rasenmäher-Traktoren und Werkzeuge gestohlen.

Auch in der Hapersdorfer Straße wurde ein Firmenfahrzeug aufgebrochen und Werkzeug daraus gestohlen, aus einer Scheune in Grüna wurde ebenfalls Werkzeug entnommen. Auch nach dem Versuch in eine Firmenhalle in der Kraftsdorfer Bahnhofsstraße einzudringen, suchen die Beamten noch Zeugen. Hinweise in allen Fällen bitte an Telefon: 0365/8290.

Betrunkener wird in Gera aggressiv

50-jähriger Geraer sperrt sich in Kundentoilette von Jenaer Steuerkanzlei ein