Feuerwehr Gera: Eine Marke für Freiwillige und Hauptamtliche

Von 2018 stammt der Geraer Stadtratsbeschluss, ein zukunftsfähiges Konzept zur Stärkung der freiwilligen Feuerwehr in Gera zu erarbeiten. Den Hauptanteil will die Arbeitsgruppe Feuerwehr leisten. Sie arbeitet seit Ende 2019 wieder im Auftrag des Hauptausschusses des Stadtrates.

CDU-Fraktionschef Christian Klein hatte Ende Oktober den Anstoß zur Wiederaufnahme der Arbeit gegeben. Ein erstes Treffen gab es am 18. Dezember. Am Donnerstag will man sich erneut treffen.

Thilo Schütz: „Wir wollen als Einheit auftreten“

„Wir wollen nicht mehr von freiwilliger Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr sprechen, sondern von der Feuerwehr Gera, die ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehrleute hat“, erklärte am Montag Dezernent Kurt Dannenberg (CDU). Deutlich gemacht wurde das bereits im November, als in der Freitagstraße ein neues Tanklöschfahrzeug mit eben dieser Aufschrift in Dienst gestellt wurde. „Es gibt nur eine Feuerwehr in Gera, das ist die Feuerwehr Gera“, sagt der Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Thilo Schütz. „Wir wollen als Einheit auftreten“. Wir, das sind knapp 200 ehrenamtliche und rund 140 hauptamtliche Kräfte.

AG Feuerwehr Gera will fünf Aufgaben lösen

Fünf Aufgaben hat sich die AG Feuerwehr vorgenommen, so Dannenberg. Die Überprüfung der Stellenbemessung und das Prüfen der Standorte. Das betrifft die Gerätehäuser für die freiwilligen Mannschaften ebenso wie den Variantenvergleich für den künftigen Sitz der Berufsfeuerwehr. Drittens soll geplant werden, wie die Kleinlöschfahrzeuge ersetzt werden und viertens geht es um die Stärkung der Freiwilligen. Durch Öffentlichkeitsarbeit, gleichberechtigte Ausbildung mit den Hauptamtlichen, einwandfreie Gerätehäuser und parallele Ausrüstung. Die neue Einsatzkleidung beispielsweise haben alle 340 Feuerwehrleute fast gleichzeitig erhalten. Fünftens begleitet die Arbeitsgruppe die Schaffung des Leitstellenverbundes. Ab Juli soll der Saale-Orla-Kreis angebunden werden. Vorher muss der Stadtrat unter anderem einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Freistaat zustimmen, damit dieser den Verbund mit bis zu 70 Prozent fördert.