Feuerwehr Gera-Mitte wirbt für kleine und große Verstärkung

Gera. Nicht nur für die Jugend sondern auch in der Einsatzabteilung braucht die freiwillige Feuerwehr Nachwuchs.

Werbung fürs heiße Hobby: Wieder einmal bei bestem Sommerwetter durfte die Freiwillige Feuerwehr Gera-Mitte zahlreiche große und kleine Gäste zum Tag der offenen Tür auf ihrem Hof am Gerätehaus in der Geraer Freitagstraße begrüßen. Vor dem Gerätehaus wurde die Technik einschließlich Drehleiter vorgefahren, im Innenhof gab es vor allem für die jungen Besucher viele Spiel- und Bewegungsangebote, von der Hüpfburg der Jugendfeuerwehr übers Zielspritzen bis zum Rundendrehen in Mini-Feuerwehrautos.

Als innerstädtische freiwillige Feuerwehr hat die im Ostviertel beheimatete Feuerwehr „Mitte“ immer reichlich zu tun, bestätigt Wehrführer Dirk Kortus, der am Samstag hinterm Rost stand. „Das Ehrenamt verlangt uns viel ab, wir hatten am Freitag erst wieder drei Einsätze.“ Beim Tag der offenen Tür gehe es um die Nachwuchsgewinnung, sowohl in der Jugend als auch in der Einsatzabteilung. Dort gebe es aktuell knapp 40 Aktive, sagt Kortus, es müssten aber um die 70 sein. Die Jugend für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern sei das eine, ein großes Problem sei aber der Übergang von der Jugend in die Einsatzabteilung.

Darüber hinaus wolle man nicht klagen. Der Standort sei zwar in die Jahre gekommen, man komme aber zurecht und halte ihn in Schuss, sagt Kortus.