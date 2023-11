Feuerwehr und Luftrettung im Einsatz: Hubschrauber landet in Gera

Gera. In Gera hat es am Mittwoch einen Hubschraubereinsatz gegeben. Das war der Grund:

Wegen eines medizinischen Notfalls ist am Mittwoch ein Hubschrauber in Gera gelandet. Nach ersten Informationen wurde die Feuerwehr gegen 9.20 Uhr zur Absicherung der Landung in der Conradstraße alarmiert.

Die Feuerwehr sicherte den Bereich der Landungsstelle ab. Foto: Björn Walther

Der Einsatz der ADAC Luftrettung aus Jena war nötig geworden, da keiner der übrigen Notärzte verfügbar war.

