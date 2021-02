Feuerwehr Weida ist seit Montag früh in Alarmbereitschaft

Die Feuerwehr Weida befindet sich seit Montagfrüh, 6 Uhr, in Alarmbereitschaft. Schnee-Liveblog: Stundenlange Sperrungen auf Thüringens Straßen - ÖPNV vielerorts eingestellt - Abellio stellt Zugverkehr ein

Bis 11 Uhr gab es acht Einsätze, bei denen festgefahrene Lkw und Pkw teils aus Schneewehen geborgen werden mussten. Ein neunter Einsatz lief zum Zeitpunkt.

„Hier hat sich eines unserer Feuerwehrfahrzeuge bei Glatteis in der Alten Teichwitzer Straße festgefahren. Wir versuchen gerade, es wieder frei zu bekommen“, so Stadtbrandmeister Silvio Schettler. „Die Wetterlage gestaltet sich weiterhin so, dass alle Stützpunktfeuerwehren besetzt bleiben, da auch Rettungsdienste unterstützt werden“, berichtete der Stadtbrandmeister.