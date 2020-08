Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Film über das Wald-Klinikum Gera am Dienstag

Am Dienstag, dem 11. August, 21 Uhr, geht es im MDR Fernsehen in der Reihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ um das Wald-Klinikum Gera, in dem seit 100 Jahren kranken Menschen geholfen wird.

Von der Grundsteinlegung bis heute kann das heutige Waldklinikum Gera auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Es erlebte unter anderem zwei Weltkriege, wurde in der DDR Bezirkskrankenhaus, dem Bergarbeiterkrankenhaus der SDAG Wismut und der Bezirkslungenklinik, bis es sich nach einer Generalsanierung zum nach MDR-Aussagen bundesweit einzigartigen Kulturkrankenhaus entwickelte.

„Die Gesundmacher – 100 Jahre Waldklinikum Gera“ heißt der Film von Marian Riedel. Heute werde hier Menschen geholfen, deren Leiden damals noch gar nicht als Krankheit verstanden wurden. Simone Neidel gehört zu diesen Patienten, heißt es in der Mitteilung des MDR. Die Frau kämpft seit Jahren gegen ihr Übergewicht und kommt mit einem ganz persönlichen Wunsch zu den Ärzten nach Gera: Zu ihrem 50. Geburtstag möchte sie wieder tanzen können. Dafür ist sie sogar bereit für eine Magenverkleinerung. Allerdings lässt sich krankhaftes Übergewicht nicht einfach wegoperieren. Deshalb hat das Krankenhaus in Gera gemeinsam mit einer Krankenkasse ein Programm aufgelegt. So können Patienten aus Sachsen und Thüringen jahrelang behandelt werden in der Adipositas-Fachklinik des Waldklinikums. Über mehrere Monate hinweg kommt Simone Neidel immer wieder in das Krankenhaus. Sie sei überrascht, wie viele Menschen sich zwischen OP-Saal und Piano um ihre Behandlung und ihren Wunsch kümmern: beschwerdefreier leben zu können.