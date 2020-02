Gera. Der Film „Alkohol – der globale Rausch“ wird am Mittwochabend in Gera gezeigt. Danach findet eine Gesprächsrunde statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Film und Diskussion über Alkohol und seine Folgen in Gera

„Alkohol – der globale Rausch“, dieser Film mit anschließender Diskussionsrunde wird am Mittwoch, den 26. Februar, um 18 Uhr im Metropol Kino in Gera, Leipziger Straße 24, gezeigt.

Laut aktuellen Untersuchungen sind etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig, heißt es in der Ankündigung der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen, die die spätere Diskussionsrunde mit lokalen Akteuren der Suchtkrankenhilfe in Gera moderieren wird. „Weitere etwa 2 Millionen Männer und Frauen haben einen missbräuchlichen Alkoholkonsum“, heißt es weiter: „Insgesamt sterben etwa 74.000 Menschen in Deutschland pro Jahr an den Folgen ihres Alkoholkonsums.“

Der neue Film „Alkohol – Der globale Rausch“ von Grimme-Preisträger Andreas Pichler thematisiert unter anderem die Alkohollobby sowie die Folgen von Alkoholkonsum anhand persönlich aufgezeigter Biografien. Es gehe aber nicht um den erhobenen Zeigefinger, vielmehr ist es ein Ziel des Films, Informationen und Perspektiven zum Thema Alkoholkonsum zu präsentieren sowie Experten zu Wort kommen zu lassen. Der Film ist bereits seit Anfang des Jahres in deutschen Kinos zu sehen. In Thüringen laufe er nur im Metropol-Kino in Gera. Interessierte sind eingeladen, den Film anzusehen und anschließend darüber und über weitere Themen zur Abhängigkeit zu diskutieren.