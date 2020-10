Film und Gespräch über Stasi-Geschichte

Der preisgekrönte Dokumentarfilm „Feindberührung“ wird am 8. Oktober in der Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera gezeigt.

Am 8. Oktober zeigt die Ökumenische Akademie Gera, um 19 Uhr, in der Gedenkstätte Amthordurchgang den preisgekrönten Dokumentarfilm „Feindberührung“. Darin geht es um fatale Folgen der Bespitzelung durch die Staatssicherheit in der DDR sowie die Freundschaft zweier Männer, die dadurch auf die Probe gestellt wird. Nach dem Film wird es laut Pressemitteilung ein Gespräch mit Hartmut Rosiger (IM „Hans Kramer“) geben, dessen Geschichte in „Feindberührung“ dargestellt wird. Er brachte seinen Freund Peter Wulkau mit seinem Verrat damals für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Grundlage des Films sind die Stasi-Akten der beiden Männer. Kritiken bezeichnen die 2010 erschienene Dokumentation als „herausragend“ und „kluge Reflexion über Loyalität und Freundschaft“.

Die Veranstaltung der Ökumenischen Akademie in Gera läuft in Kooperation mit dem Katholischen Forum im Land Thüringen und dem Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Moderation des Abends übernimmt Referent Matthias Wanitschke. Wer die kostenfreie Veranstaltung im Amthordurchgang 9 besuchen möchte, meldet sich vorab bei der Ökumenischen Akademie an, da die Teilnahme auf 20 Personen begrenzt ist.

Anmeldungen erfolgen telefonisch bei Karin Poser unter 0365/8 30 35 62 oder per E-Mail an projektOEKA@kath.-kirche-gera.de