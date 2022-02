Filmclub Comma zeigt Winterreise

Gera. 24. und 25. Februar jeweils 20 Uhr

Der dänische Film „Winterreise“ vom Regisseur Anders Østergaard ist im Filmclub Comma am Donnerstag und Freitag, jeweils 20 Uhr zu sehen.

Martin Goldsmith wuchs als gewöhnlicher amerikanischer Junge auf. Aber von Kindheit an hing ein Schatten über der Familie. Der bekannte Radiomoderator wusste nur, dass seine Eltern, beide säkulare Juden, aus Deutschland stammten und seine Verwandten im zweiten Weltkrieg gestorben seien. Für seine Eltern fing in Amerika ein neues Leben an, wo man keine Frage über die Vergangenheit stellt. Erst als Erwachsener brach Martin den Bann und befragte seinen Vater zur deutschen Vergangenheit der Eltern und der ganzen Familie. Die Gespräche zwischen Vater und Sohn erwecken die schöne und schmerzhafte Geschichte der Eltern über Liebe, Musik und Tod in Berlin der Kriegsjahre zum Leben – eine deutsch – jüdische Geschichte. Ein intensiv gespielter Film im Stil eines Doku-Dramas, mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle.