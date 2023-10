Filmpremieren in Gera rücken näher

Gera. Das Programm des Teams von Filmclub Gera-Pforten und Neulandfilm für langen Kinotag bei der Kindervereinigung steht.

Mit gleich mehreren Filmpremiere will das Filmteam vom Verein Filmclub Gera-Pforten und von Neulandfilm zum großen Kinotag in diesem Jahr aufwarten. Der Termin steht jetzt ebenso fest wie das lange Filmprogramm für Kinder, Eltern, Pädagogen und Freunde der Filmemacher aus Gera: Ort der Filmveranstaltung ist das Kinder- und Jugendzentrum Bumerang der Kindervereinigung in der Werner-Petzold-Straße 10 in Lusan. Ab 17 Uhr werden sich die kleinen und großen Gäste am Donnerstag, dem 16. November ausgiebig kurzen und langen cineastischen Freuden hingeben können, kündigt Stefan Gabel vom Filmclub-Gera-Pforten an.

Fantasie, Horror und Peinlichkeiten

Seine Filmpremiere wird als Hauptfilm die Geschichte „Zähle bis 100“ haben, den der Verein gemeinsam mit der Film-Arbeitsgemeinschaft der Pfortener Schule und Gästen gedreht hatte. Im Sommer waren die Filmarbeiten abgeschlossen. Dazu gibt es als Zugabe ein „Making of“, das von den peinlichsten Erlebnissen bei den Dreharbeiten berichten wird. Neu ist auch der Horror-Film „Die Seifenfabrik des Grauens“, der gleichfalls an der Pfortener Schule entstanden ist. Neu ist zudem der Jugendfilm „Nummer 42“ – ein Kriminalfilm, der am diesjährigen Bundesfreiwilligentag in der Projektgruppe am Geraer Liebegymnasium gedreht wurde.

Darüber hinaus wird eine ganze Reihe neuer Kurzfilme vorgestellt – von Minutenfilmen aus dem Schulmilieu über Puppenspiele der Schularbeitsgemeinschaft in Pforten bis hin zu Gedichten und Balladen. Ein kurzweiliger Filmabend ist also garantiert. Für zusätzliche Spannung soll ein Preisausschreiben sorgen, bei dem es drei Kinogutscheine für je zwei Personen und fünf neue DVDs des Filmclubs zu gewinnen gibt. Die Stifte können also schon mal gespitzt werden.