Findige Rentnerin entlarvt Betrüger - Schläger greift Mann mit Glasflasche an - Sturzbetrunken durch Gera

Gera Die Meldungen aus dem Bericht Polizei für Gera.

Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Am Samstagnachmittag konnte ein Hausbesitzer in Brahmenau einen dreisten 25-jährigen Dieb auf frischer Tat stellen. Der junge Mann bediente sich gerade in der Pension des Eigentümers, zu der er sich zuvor rechtswidrig Zutritt verschafft hatte. Der 58-jährige Geschädigte hielt den Ganoven bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Dieb einen verbotenen Elektroschocker dabei hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

Sturzbetrunken mit dem Auto unterwegs

Ein volltrunkener 51-jähriger Autofahrer wurde Samstagabend durch Polizeibeamte in der Milbitzer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,15 Promille. Den Mann erwartet jetzt eine saftige Geldstrafe und ein Führerscheinentzug in Deutschland.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ein 21-jähriger Fahranfänger wird in nächster Zeit nur noch als Fußgänger unterwegs sein. Er wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Polizeibeamte in Gera, Dornaer Straße kontrolliert, als dieser mit einem der zahlreichen verleihbaren E-Scooter unterwegs war. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Mit dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. Den Rollerfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Führerscheinsperre.

Schläger greift Mann mit Glasflasche an

In Gera Lusan, in der Zeulenrodaer Straße, musste sich ein 26-jähriger Mann mit Pfefferspray gegen einen mehrfach vorbestraften 34-jährigen Intensivtäter zur Wehr setzen. Eine vorherige verbale Auseinandersetzung der Männer artete in eine handfeste Schlägerei aus. Der 34-jährige griff den jüngeren Mann zuvor mit einer Glasflasche an und versuchte diesen zu schlagen, während sich der 26-jährige den Angreifer mit Pfefferspray zur Wehr setzte. Gegen die darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 34-jährige und musste durch den Einsatz polizeilicher Zwangsmaßnahmen zur Räson gebracht werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und zeigte öffentlich einen Hitlergruß. Den 34-jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Findige Rentnerin entlarvt Enkeltrickbetrüger

Wieder einmal haben unbekannte Anrufer am Freitag versucht eine Seniorin aus Gera zu betrügen. Die 83-jährige erhielt einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin, um Geld zu ergaunern. Die ältere Dame reagierte jedoch geistesgegenwärtig und konfrontierte die Anruferin mit dem Betrugsversuch, welche daraufhin auflegte.

In diesem Zusammenhang wird durch die Polizei erneut darauf hingewiesen, dass vermehrt ältere Menschen durch Betrüger angerufen werden, welche sich als nahestehende Angehörige ausgeben. Diese versuchen durch eine erfundene Notsituation an größere Geldsummen zu kommen.

