Finissage im Kunstverein Gera

Zum Abschluss der Ausstellung „Celebration“ findet am Samstag, 18. März in den Räumen des Kunstvereins Gera am Markt ein Gespräch mit den ausstellenden Künstlerinnen Annedore Dietze und Ulrike Buhl aus Berlin statt. Durch das Gespräch führt der Pfarrer Frank Hiddemann. Beginn um 15 Uhr. Der Eintritt zum Gespräch mit den Künstlerinnen, die expressive Malerei und eigentümliche Skulpturen zeigen, ist frei.