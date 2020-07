Gera. Flaggentag ist am 8. Juli auch in Gera.

Flaggentag „Mayors for peace“ auch in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flaggentag „Mayors for peace“ auch in Gera

„Ja zum UNO-Atomwaffenverbotsvertrag“, „Nein zur nuklearen Teilhabe“ – unter diesen Leitgedanken veranstaltet das Geraer Friedensbündnis am Mittwoch, dem 8. Juli, 17 bis 19 Uhr, auf dem Geraer Marktplatz eine Kundgebung anlässlich des 75. Jahrestages der US-Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki.

Damit beteiligt sich das Bündnis zugleich an dem alljährlichen Flaggentag „Mayors for peace“. Bürgermeister in Tausenden Städten weltweit bekräftigen bei dieser Gelegenheit ihre Pflicht, Schaden von ihren Bürgern und Bürgerinnen abzuwenden; dies auch in Form atomwaffenfreier Kommunen. Eingebunden sind ebenfalls die Partnerorganisationen von ICAN, ein mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnetes Bündnis zur Abschaffung von Atomwaffen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Allein in Deutschland organisieren die Partnerorganisationen von ICAN Banneraktionen in mehr als 300 Städten. Das Geraer Friedensbündnis begreift sich als Teil dieser Initiative.. Somit besteht an diesem Tag auch in unserer Stadt die Gelegenheit, den ICAN-Appell auf Beitrtt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag und zur Auslagerung der Atombomben in Büchel zu unterzeichnen. Vertreter von Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Kirchen kommen auf der Kundgebung zu Wort. Das Symbol der Friedensbewegung, das mittlerweile schon seit sechzig Jahren besteht, wird in Blumen ausgelegt. Hierzu werden alle Teilnehmer gebeten, Blumen mitzubringen und sie auf dem Platz entsprechend zu arrangieren. Es gelten Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.