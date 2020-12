Peter Meister befüllt die Selbstbedienungsautomaten in Brahmenau.

Brahmenau Peter Meister vom gleichnamigen Geraer Biohof hat den ersten Teil des neuen Hofladens im Nachbarort in Betrieb genommen.

Fleisch, Wurst, Eier und mehr aus neuen Automaten in Brahmenau

Brahmenau/Gera. Peter Meister vom Biohof in Gera-Cretzschwitz befüllt die kürzlich in Betrieb gegangenen Selbstbedienungsautomaten in Brahmenau mit Wurst, hergestellt aus Fleisch eigener Produktion. Außerdem gibt es auch Eier, Nudeln, Honig, Molkereiprodukte und viele weitere Lebensmittel vom eigenen Hof und von Bioerzeugern aus der Region.

Die Automaten in dem Holzhäuschen im Dorfzentrum würden ständig frisch befüllt und seien rund um die Uhr geöffnet, erklärt er. Bezahlt werden könne allerdings nur bargeldlos. Anfang Januar soll nebenan der Hofladen eröffnen. Das dazugehörige Café werde coronabedingt erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.