Flussführung an der Weißen Elster steht auf dem Programm

Gera. Flusswanderungen zum Wettbewerb an der Weißen Elster in Gera und Bad Köstritz

Am Donnerstag, 10. August, findet eine Flussführungen im Rahmen des Wettbewerbs „Entdeckerfreuden an der Weißen Elster“ 2023 statt, darüber informiert Sinnfonia – Nachhaltigkeits- und Umweltbildung in einer Pressemitteilung.

Mit kurzweilige Entdeckungen im und am Fluss für Familien, Großeltern mit Enkeln und Interessierte ist die Wanderung umschrieben. Es gibt zwei Termine. Zum einen gibt es eine Wanderung ab 10 Uhr in Gera ab Untermhäuser Brücke oder 14 Uhr ab Wehr in Bad Köstritz. Um eine Anmeldung unter Telefon 0151-12818816 wird gebeten.

Der Wettbewerb war mit Beginn der Sommerferien gestartet. Kinder und Jugendliche, Familien, Gruppen und Schulklassen sind aufgerufen, die Weiße Elster in Thüringen zu erkunden. Eindrücke, Erkenntnisse und Erfahrungen von regelmäßigen Besuchen an der Weißen Elster sollen dabei in einem selbst gestalteten Flusstagebuch festgehalten werden. Die Form ist frei. Es können analoge und digitale Beiträge erstellt werden. Ein Begleitheft gibt Tipps für die Erforschung des Fließgewässers und seiner Bewohner. Neben Biber, Eisvogel und Prachtlibelle können aber auch die Geschwindigkeit, die Ausbreitung von Hochwasser oder die Auswirkungen von Trockenheit untersucht werden.

Einsendeschluss für den Wettbewerb ist am 31. Oktober 2023. Für die besten Beiträge gibt es Schlauchboot- oder Kanutouren auf der Weißen Elster mit der Familie oder in der teilnehmenden Kindergruppe zu gewinnen. Tipps und Teilnehmerbogen unter blickpunkt-elster.de.