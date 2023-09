Flyer-Wand in Regelschule Weida soll auch kleine Betriebe sichtbar machen

Mjka Stiehl und Elly Haupt aus Klasse 10 der Max-Greil-Regelschule in Weida an der Flyer-Wand.

Weida. Unternehmerin Alexandra Treibmann aus Crimla unterstützt die Berufsorientierung an der Max-Greil-Schule in Weida.

„Geh deinen eigenen Weg“ – Unter dieser Überschrift können sich an der Weidaer Max-Greil-Regelschule nun ganzjährig Praktikums- und Ausbildungsbetriebe aus der Region den Schülerinnen und Schülern vorstellen. Zu diesen Betrieben gehört auch Alexandra Treibmann mit ihrer Konditorei und Landbäckerei in Crimla. Sie sponserte eine auffällige Flyer-Wand mit einzelnen Boxen, in denen die Unternehmen für Praktika und Lehrstellen werben sollen.

Schulleiterin Karin Eglmeyer freut sich über die zusätzliche Facette für die Berufsorientierung, ein Thema, das an der Schule groß geschrieben wird. So gibt es schon seit Jahren und wieder am 24. Januar 2024, die Berufsmesse in der Schulturnhalle. Dort seien aber meist die größeren Unternehmen mit Ständen vertreten und die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht, sagt Alexandra Treibmann, selbst Mutter eines Schülers hier. Die Flyer-Wand soll hier kleineren Betrieben und Handwerkern zu Sichtbarkeit verhelfen und unterstützt darüber hinaus nicht nur einen Tag, sondern durchgehend bei der Berufsorientierung. Wer sich hier präsentieren möchte, kann über das Schulsekretariat Kontakt zu Schule aufnehmen, ergänzt die Schulleiterin.