Förderverein sammelt 75.000 Euro Spenden fürs Geraer Puppentheater

Gera. Es ist die größte Einzelspende seit Bestehen der Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera.

Während die Sanierung des Puppentheaters Gera auf Hochtouren läuft, hat die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera zur Eröffnungsgala des Theaters Altenburg Gera dem Haus eine Spende in Höhe von 75.000 Euro überreicht. Das Geld ist nach Angaben der stellvertretenden Vorsitzenden des Theatervereins, Helga Klinger, für eine neue Bestuhlung und einen Teil der Veranstaltungstechnik der 1967 am Gustav-Hennig-Platz eröffneten Puppenbühne bestimmt.

„Die 120 Sitzgelegenheiten sollen bei kleinen und großen Besuchern und Besucherinnen nach der Eröffnung für mehr Komfort sorgen. Bei den 75.000 Euro handelt es sich um die größte Einzelspende, die wir dem Theater in unserer 33-jährigen Vereinsgeschichte überreicht haben“, so Helga Klinger, die 1990 mit weiteren Mitstreitern den Verein gründete und seither gemeinsam viele Projekte des Theaters förderte.

Bauarbeiten sollen zwei Jahre andauern

Die Bauarbeiten an dem Puppentheater starteten bereits Anfang 2023 und sollen zwei Jahre andauern. Dabei sollen hauptsächlich Brandschutz und Rettungswege erneuert und die Barrierefreiheit des denkmalgeschützten Hauses verbessert werden. Weil im Budget für die Arbeiten laut Theater keine neuen Einrichtungsgegenstände enthalten sind, hatte die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera die Spendenaktion ins Leben gerufen.

Seit Beginn der Rekonstruktion spielt das Puppentheater im ehemaligen Theaterrestaurant „Szenario“, in der Bühne am Park und in der Tonhalle Gera. „Die Spende ist für das Theater von unschätzbarem Wert. Danke allen großen, kleinen, jüngeren und älteren Puppentheaterfreunden für die großzügige Spende“, so der Kaufmännische Geschäftsführer des Theaters, Volker Arnold.