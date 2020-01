Fotoausstellung Kinder-Jugend-Kunstpreis Osterburg in Weida

Die ausgezeichneten Arbeiten des vom Förderverein „Freunde der Osterburg" und des Kinder- und Jugendparlaments Weida ausgelobten Fotowettbewerbs sind bis zum 30. Januar während der Öffnungszeiten in der Sparkassenfiliale am Markt zu sehen. Zum Wettbewerb wurden insgesamt 23 Bilder eingereicht. Der 1. Preis ging an die Foto AG des Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasiums Weida. Peter Neumeister von den „Freunden der Osterburg“ dokumentiert die Schau für die Vereinschronik.