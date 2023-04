Hochwasser 2013: Blick in die Gutenbergstraße in Gera Untermhaus.

Fotografische Erinnerungen an „Land unter“ in Gera vor zehn Jahren

Gera. Fotograf Robby Rotha zeigt in einer Ausstellung im Stadtmuseum ab Freitag Bilder vom Hochwasser 2013 in Gera.

Ende Mai 2013 führten mehrere Tiefdruckgebiete zu ausgedehnten, tagelang anhaltenden Niederschlägen über Mitteleuropa. Innerhalb weniger Tage stiegen die Flusspegel. In Ostthüringen erreichten Saale und Weiße Elster am 3. Juni ihren Scheitelpunkt. In Gera wurden die am Fluss gelegenen Ortsteile Zwötzen, Debschwitz und Untermhaus zu großen Teilen überflutet. Mit einer Fotoausstellung erinnert das Stadtmuseum Gera ab Freitag, 28. April, an die dramatischen Ereignisse vor zehn Jahren.

Der Fotograf Robby Rotha, geboren 1965 in Gera, war viele Jahre als Rettungsassistent beim DRK tätig, arbeitet gegenwärtig im Sozialwesen und lebt heute in Kirchberg in Sachsen. Seine 2013 entstandenen Aufnahmen dokumentieren die Wucht und die zerstörerische Kraft des Wassers. Trotz aller Dramatik strahlen die Fotografien zugleich eine enorme Faszination auf den Betrachter aus. Wasser und Seen zwischen Häusern, auf Straßen und Plätzen lassen bizarre Landschaften entstehen, die das Bewusstsein kaum zu fassen vermag. Die oftmals grotesken Situationen erzählen Geschichten von Kampf und Hilfe, von Bedrängnis, Pragmatismus und auch Galgenhumor.

Gezeigt werden rund 40 Fotografien mit Motiven von Gera-Liebschwitz bis Untermhaus. Die Ausstellung „Land unter“ wird am 28. April um 16 Uhr eröffnet und ist bis 2. Juli zu sehen.