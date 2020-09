Fotos von Jahreszeiten im Geraer Klinik-Foyer

Erik Dymke in seiner Ausstellung im SRH Wald-Klinikum Gera.

Nach langer Corona-Pause finden Patienten, Besucher und Mitarbeiter auf der Ausstellungsfläche im Foyer des SRH Wald-Klinikums Gera wieder eine Ausstellung vor. Darüber informiert das Krankenhaus in einer Pressemitteilung.

Erik Dymke, Hobbyfotograf und als Orthopädietechniker in der Filiale der Firma Carqueville im Wald-Klinikum tätig, zeigt bis Anfang November 36 seiner Fotos unter dem Titel „Jahreszeiten der Region“. Mit seinem Hund ist der Familienvater täglich unterwegs in der Natur und kam so 2016 zur Fotografie.

Kreislauf des Lebens

Der gelernte Feinmechaniker hat sich sogar ein eigenes Objektiv gebaut, um so Bokeh-Effekte erzielen zu können. In der Fotografie findet der Begriff Verwendung für die Qualität eines Unschärfebereichs. So entstehen beispielsweise unscharfe Lichterkreise im Hintergrund.

Seine Fotos zeigen den Kreislauf des Lebens in der Natur, der vermeintlich immer gleich ist im Lauf der Jahreszeiten, aber doch in jedem Jahr auch immer wieder anders. So verändert beispielsweise ein Feld während eine Jahres ständig sein Aussehen, um im darauffolgenden Jahr doch wieder ganz anders auszusehen.

SRH Wald-Klinikum, Straße des Friedens 122, 07548 Gera