Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frank-Walter Steinmeier schreibt ins Goldene Buch von Gera

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich heute Vormittag im Geraer Rathaussaal in das Goldene Buch der Stadt Gera eingetragen. Auf einer Seite handgeschöpftem Papier war der Eintrag vorbereitet worden.

Mit Unterschrift im Goldenen Buch verewigt

„Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Gera am 3. Februar 2020“ stand dort schon, bevor er sich auf den gepolsterten Stuhl setzte. Im Saal warteten derweil Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtratsmitglieder und ein Bundestagsmitglied. Mit einem Kugelschreiber mit dem Aufdruck „Gera“ verewigte er sich mit seiner Unterschrift. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) stand währenddessen neben ihm am Tisch.

Nach diesem offiziellen Akt wurden ihm vom Oberbürgermeister Mitglieder des Stadtrates und der Geraer Stadtverwaltung vorgestellt, bevor sich alle im Anschluss auf Einladung des Gastes zu einem Gruppenbild versammelten.

Das Goldene Buch ist das zweite, das im Tresor im Rathaus lagert. Es ist fünf Zentimeter dick, und etwas größer als das DIN A 4-Format. 17 Einträge vor dem Bundespräsidenten enthält das Buch, in dem sich mit einem Eintrag am 4. März 2012 das erste Mal ein Gast, dessen Unterschrift nicht zu lesen ist, der Stadt Gera verewigt hat.

Vor der gestrigen Widmung hatte zuletzt Imre Farkas, der Bürgermeister der rumänischen Partnerstadt Timisoara einen Eintrag am 13. November 2019 hinterlassen. An dem Tag besuchte er das Konzert von Musikern aus Timisoara und Gera im Kultur- und Kongresszentrum und wünschte in deutscher und englischer Sprache, dass die Verbindung beider Städte mindestens 100 Jahre halten möge.

Ein drittes Goldenes Buch von 1901 in gedruckter Form verwahrt das Stadtarchiv.