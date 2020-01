Der Heinrich-Schütz-Chor Gera und der Kirchenchor Weida beim Weihnachtskonzert mit dem gleichen Programm am ersten Advent in der Stadtkirche St. Marien in Weida

Gera. Zum Neujahrskonzert wird am Sonntag um 17 Uhr in die Geraer Johanniskirche eingeladen.

Französisch-italienische Weihnachtsmusik in Gera

Mit einem Neujahrskonzert in der Geraer Johanniskirche wird der engere Weihnachtskreis 2019/2020 in diesem Jahr musikalisch beschlossen. Noch einmal erklingt Musik zu den Themen Advent und Weihnachten in der festlich geschmückten Johanniskirche.

Gemeinsam mit dem Weidaer Kirchenchor und dem Heinrich-Schütz-Chor Gera haben Propsteikantor Patrick Kabjoll und Kantor Martin Hesse aus Gera dieses Programm vorbereitet. Am ersten Advent gab es bereits eine Aufführung in der voll besetzten Weidaer Stadtkirche St. Marien.

Musik von Saint-Saëns, Vivaldi und Fauré

Im Mittelpunkt des Konzertes steht das Weihnachtsoratorium (Oratorio de Noël) von Camille Saint-Saëns. In lateinischer Sprache wird die Friedensbotschaft auf den Hirtenfeldern um Bethlehem erzählt und geht über in ein Halleluja für den Sohn Davids. Weiterhin erklingen das Magnifikat von Antonio Vivaldi in g-Moll und die Bearbeitung des französischen Weihnachtsliedes „Gottes Kind ist uns geboren“ von Gabriel Fauré in diesem Konzert. In der 1888 entstandenen Fassung stellt Fauré dem einstimmigen Chor als melodiösen Gegenpart eine klangvoll agierende Bassgruppe aus Violoncelli und Kontrabass gegenüber.

Konzertharfe erklingt in allen Stücken

In allen Stücken des Abends kommt eine Konzertharfe zum Einsatz. Das Instrument der zarten Töne verleiht den Werken die spielerische Tiefe und lässt so die Aussagen der Musik noch näher an das Ohr des Zuhörers. Es musizieren der Kirchenchor Weida und der Heinrich-Schütz-Chor Gera gemeinsam mit den fünf Solisten: Friederike Beykirch (Sopran), Nora Rutte (Mezzosopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Patrick Vogel (Tenor) und Hasashi Fujiyama (Bariton). Es spielt das Reußische Kammerorchester. An der Orgel ist Patrick Kabjoll zu hören. Die musikalische Leitung hat Kantor Martin Hesse.

Beginn ist 17 Uhr. Die Abendkasse in der Johanniskirche öffnet am 5. Januar 2020 ab 16.15 Uhr.