Frau bei Streit verletzt - Transporter kippt wegen Windböe um: Zwei Verletzte

Die Meldungen der Polizei für die Region Gera.

Frau bei Streit verletzt

Die Geraer Polizei nahm am Montagabend die Ermittlungen zu einer Körperverletzung auf. Gegen 20.45 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und eine 39 Jahre alte Frau in der Heinrichstraße in einen Streit, was in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Für die verletzte Frau wurde ein Rettungswagen gerufen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kleintransporter kippt wegen Windböe um: Zwei Verletzte

Montagmittag gegen 12:30 Uhr fuhr der Fahrer (22) eines Mercedes Kleintransporters bei Baldenhain in Richtung Sachsenroda. Dabei erfasste ihn nach eigenen Angaben eine Windböe, so dass er beim Gegenlenken von der Fahrbahn abkam und auf einem Ackerfläche umkippte. Der leicht verletzte Fahrer als auch sein Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.