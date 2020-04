Eine 62-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Korbußen. In Korbußen hat es am Montag einen schweren Unfall gegeben.

Frau bei Unfall in Korbußen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Korbußen wurde am Montag eine Frau schwer verletzt. Laut Polizei kollidierten im Bereich Korbußener Chaussee / Einmündung nach Großenstein zwei Autos miteinander. Die 62-Jährige Fahrerin eines der Autos wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.