Frau beschädigt mehrere Märchenmarkt-Figuren - Mit Drogen eingeschlafen - Simson gestohlen

Frau beschädigt mehrere Figuren des Märchenmarktes

An Heiligabend gegen 14.30 Uhr beschädigte eine 40-Jährige mutwillig mehrere Figuren des Geraer Märchenmarktes. Die Polizei Gera konnte aufgrund einer Vielzahl von Bürgerhinweisen die Täterin stellen. Aufgrund ihrer psychischen Auffälligkeiten wurde sie in das Krankenhaus Gera eingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Mit Drogen in der Tasche eingeschlafen

Am 25. Dezember gegen 8.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Gera ein scheinbar hilfloser Mann auf, welche auf dem Fußweg der Heinrichstraße lag. Bei der Kontrolle konnte der 32-Jährige geweckt werden. Dabei fanden die Beamten in der Tasche des Herren geringe Mengen an Drogen. Diese wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Simson, Wagenheber und Radio aus Garage gestohlen

Im Zeitraum vom 10. bis zum 24. Dezember drangen unbekannte Personen in eine Garage am Pfortener Kalkwerk in Gera ein. Aus dieser entwendeten die Täter ein Moped der Marke Simson sowie einen Wagenheber und ein Autoradio. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0365/ 8290 entgegen.

VW beschädigt

Unbekannte beschädigten am 25. Dezember im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 16.45 Uhr einen in der Grünrathstraße in Greiz abgestellten VW den Außenspiegel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.