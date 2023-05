Frau stiehlt in Gera Schnaps und wehrt sich dann heftig gegen die Polizei

Gera. Die Polizei hat in Gera eine Ladendiebin kontrolliert. Sie wehrte sich mit Tritten und Schlägen.

Eine 36-jährige Frau ist am Freitag gegen 19.45 Uhr bei einem Diebstahl in einem Laden in der Schafwiesenstraße in Gera erwischt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, stahl sie unter anderem Spirituosen.

Als die Polizei sie kurze Zeit später sah und kontrollieren wollte, leistet sie aktiv Widerstand und wehrte sich mit Tritten und Schlägen.

Sie muss sich nun neben den Verdacht des Diebstahls auch noch wegen tätlichen Angriff sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.