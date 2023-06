Frau und Jugendlicher in Gera von Unbekannten attackiert und verletzt - Wiese in Brand - Pakete geklaut - Autos zerkratzt

Gera. Unbekannte haben eine 38 Jahre alte Frau und einen 16-Jährigen angegriffen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera:

Kurz vor Mitternacht kamen am Montagabend in Gera mehrere Streifenwagen in der Saalfelder Straße zum Einsatz. Den Angaben der Polizei zufolge waren eine 38-Jährige und ein 16-Jähriger von zwei Unbekannten im Bereich des Brunnens am Plzen-Center angegriffen und verletzt worden. Sie wurden daraufhin von hinzugerufenen Rettungskräften medizinisch versorgt bzw. ins Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Geschädigten flüchteten die Angreifer im Anschluss mit einem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

Feuerwehreinsatz bei Wiesenbrand

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung rückten am Montag gegen 12.45 Uhr Feuerwehr und Polizei in Gera aus. In der Straße Am Zaufensgraben stellten die Einsatzkräfte fest, dass circa 40 Quadratmeter Wiese in Flammen standen. Der Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern und das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Warum es zum Brandausbruch kam, ist laut Polizei derzeit unbekannt.

Hakenkreuz an Straßenbahnhaltestelle geschmiert

Ein etwa 12 x 12 cm großes Hakenkreuz entdeckte ein Passant am Montagnachmittag gegen 14.25 Uhr in Gera am Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle "Südfriedhof" und informierte die Polizei. Das verfassungsfeindliche Symbol wurde demnach von Unbekannten mit blauer Farbe an die Scheiben geschmiert und so Sachschaden verursacht, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Diebstahl aus Zustellerfahrzeug

In der Zeit von Montag zu Dienstag verschafften sich Unbekannte in Gera unberechtigt Zugang zu einem in der Schleizer Straße (Parkplatz eines Einkaufszentrums) abgestellten Zustellerfahrzeug. Laut Polizei stahlen die Diebe anschließend mehrere Pakete sowie einen Paketscanner und konnten unerkannt entkommen. Am Dienstagmorgen bemerkte der Mitarbeiter des Zustelldienstes den Diebstahl und rief die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Frau verursacht Schaden an drei Fahrzeugen

Eine Unbekannte hat sich am Montag in Gera an drei Fahrzeugen (VW, Seat, Ford) zu schaffen gemacht und einigen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.30 Uhr in der Wiesestraße. Zeugen berichteten demnach, dass die Frau die parkenden Fahrzeuge mit ihren Fingernägeln zerkratzt habe. Noch vor Eintreffen der Polizei war die Unbekannte geflüchtet.

Die Frau soll etwa 170 cm groß und circa 45 Jahre alt sein. Sie hat lockige braune Haare, die zusammengesteckt waren. Sie trug eine schwarze knielange Strickjacke, ein gelbes Shirt, eine schwarze Umhängetasche, eine blaue Sonnenbrille und geschlossene Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

