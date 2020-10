Am 13. und 14. Oktober lädt der Verein Arbeit und Leben Thüringen in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Gera, Lilia Uslowa, zu drei kostenfreien Veranstaltungen zum Thema „Frauen zwischen Politik, Bildung und Arbeitskampf“ ein.

Am Dienstag, 13. Oktober, wird laut Pressemitteilung, um 15.30 Uhr, im Rathaussaal die Ausstellung „Nur hundert Jahre – Die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“ mit einem Vortrag eröffnet. Am gleichen Tag, um 17 Uhr, gibt es einen weiteren Vortrag im Geraer Stadtmuseum. Darin spricht Lilia Uslowa im ersten Teil zur Thematik „Frauen zwischen Bildung und Arbeitskampf“. Im zweiten Teil schließt Judy Slivi daran an und stellt „Frauen in der Geraer Politik 1918 bis 1933“ vor.

Am Mittwoch, 14. Oktober, stehen die Suffragetten – englische Frauenrechtlerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts – im Mittelpunkt eines Vortrages mit anschließender Filmaufführung des 2015 erschienene Dramas „Suffragette – Taten statt Worte“. Ab 16 Uhr startet die Veranstaltung im Frauenbund, Heinrichstraße 38 in Gera.

Erste Stadträtinnen sollen nicht vergessen werden

Die Wanderausstellung „Nur hundert Jahre – Die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“, die schon an verschiedenen Orten in Thüringen zu sehen war sowie begleitende Vorträge werden gefördert vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Landesprogramm „Denk Bunt“. Anlass war die Einführung des Frauenwahlrechts vor inzwischen über 100 Jahren. Mit der Ausstellung soll verhindert werden, dass die ersten Thüringer Parlamentarierinnen in Vergessenheit geraten. Deshalb stehen ihre Biografien im Mittelpunkt der Ausstellung und werden auf Schautafeln präsentiert. Noch bis 6. November werden sie im Geraer Rathaus zu sehen sein.