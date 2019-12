Freie Fahrt am Wochenende in Seelingstädt

Freie Fahrt am Wochenende in Seelingstädt

Am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ist wieder Fahrtag im Haus der Modellbahn in der Seelingstädter Lindenstraße. Knut Stecher, Vereinschef des Modellbahnclubs Seelingstädt, stellt hier einen Triebwagen auf das H0-Gleis. Die Clubanlage mit etwa 160 Metern verbautem Gleis und zwölf gleichzeitig fahrenden Zügen und vielen Details ist die größte, die zu sehen ist. Daneben stellen auch befreundete Modelleisenbahner kleine Bahnen in anderen Größen aus.