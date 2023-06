Freiluft-Party mit Licht- und Feuershow im Geraer Hofwiesenpark

Die Hirschtanz-Feiern gehen nun wieder als Open-Air-Reihe an den Start, Veranstalter Jörg Eddel am Plakat für Sonnabend.

Gera. Die Hirschtanz-Feieren werden in den Sommermonaten als Openair-Reihe fortgesetzt, am Samstag im Hofwiesenpark.

Der Sommer ist da, es ist Greiluft-Saison und am Sonnabend, 24. Juni, wird im Geraer Hofwiesenpark zum Hirschtanz-Openair eingeladen. Das Team der Hirschtanz-Reihe im „1880“ packt die Plattenspieler ins Freie und lädt unter dem Motto „Hirsch in Flammen“ von 19 bis 1 Uhr zum Tanzen und Feiern auf zwei Floors rund um die Sparkassenbühne.

Es gibt den Ü30-Floor mit Dj Alex All und Le Tompe & Dressmann live und den House- und Elektro-Floor, die „Elektronische Wiese“, mit Gee K. und Antony R. Geplant sind Lichtspiele und eine Feuershow. Die Veranstaltung ist ab 18 Jahre, Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Gera-Information, über die Veranstaltungsseite bei Facebook oder an der Abendkasse.