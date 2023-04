Fremdenfeindlicher Angriff: Mann wird beschimpft und bespuckt

Polizeibeamte in Gera mussten am Samstag bei einem Streit eingreifen. (Symbolbild)

Gera. In Gera wurden am Samstag Polizeibeamte während ihrer Streife auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufmerksam.

Am Samstagnachmittag wurden Polizeibeamte während ihrer Streife durch die Stadt auf einen Streit am Nicolaiberg aufmerksam. Zwei Männer griffen sich verbal an.

Wie die Polizei mitteilte, beleidigte ein stark alkoholisierter 51-jähriger Pole einen aus Syrien stammenden 27-Jährigen mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, spuckte er den jungen Mann an.

Die Polizei schritt ein und versuchte den aus Polen stammenden Mann zu beruhigen. Als dies misslang, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und übergaben ihn später an seine Lebenspartnerin.

