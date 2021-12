Friedenslicht erreicht am Sonntag Gera

Gera. Gottesdienst ist am 3. Advent in St. Johannis geplant.

In einem Ökumenischen Gottesdienst am 3. Advent um 18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in der Geraer Clara-Zetkin-Straße wird das Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben. Das kündigt Stefan Körner, Pfarrer der Stadtkirchgemeinde Gera an. Hierfür sei es nötig, eine eigene Laterne mitzubringen.

Das Friedenslicht komme am Morgen des 3. Advents in Gera an und wird am Abend in dem Gottesdienst verteilt, der von der Pfadfindergruppe Gera/Bad Köstritz sowie Mitarbeitenden der katholischen Gemeinde sowie der evangelischen Stadtkirchgemeinde Gera vorbereitet und durchgeführt wird, heißt es. Für Besucher gelte die 3G-Regel.