Gera. Filmclub zeigt deutschen Film aus 2022

Der Filmclub-Comma in der Heinrichstraße 47 in Gera zeigt am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr den deutschen Film „Fritz Bauers Erbe – Gerechtigkeit verjährt nicht“

Geschichtliche Dokumentation

Der systematische Massenmord in den Konzentrationslagern des NS-Regimes fand nicht durch einzelne, wenige Täter statt, sondern nur durch die Unterstützung von tausenden Mittätern. Lange konnte die deutsche Justiz dieser historischen Tatsache nicht gerecht werden. Durch Generalstaatsanwalt Fritz Bauer wurden bei den Frankfurter Auschwitz Prozessen 1963 zum ersten Mal Angeklagte für Beihilfe zum Mord vor ein deutsches Gericht gebracht. Doch schon damals kam es, trotz umfassender Erkenntnisse, nicht zu einer Prozessflut, im Gegenteil. Die Strafverfolgung von NS-Tätern nahm sogar ab.

Rund 60 Jahre später findet Fritz Bauers Erbe nun Anwendung. Dieser Dokumentarfilm zeigt anhand der jüngsten NS-Prozesse wie sich Fritz Bauers Ansatz als neues Prinzip der Rechtsauffassung in Deutschland etablieren konnte. Mit aufrüttelnden Zeitzeugenberichten von Überlebenden, entfaltet der Film eine spannende Geschichte darüber, wie die Gerechtigkeit ihren Weg in die deutschen Gerichte fand.

Eine Veranschaulichung der wegbereitenden Bedeutung auch heutiger Urteile als Mahnung für die Zukunft.

