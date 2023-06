Frösche am „Kleinen Amazonas“ in Hirschfeld

Hirschfeld. Die thüringenweite Aktion „Langer Tag der Natur“ fand auch in Hirschfeld vielfältiges Echo

Eine Reihe Interessierter aus der Umgebung, darunter auch Kinder, folgten trotz Hitze gern der Einladung von Naturfreund und Bürgermeister Ingo Giebner am Samstag zum Spaziergang durch die Natur der Gemeinde Hirschfeld, VG „Am Brahmetal“.

Damit reihte sich das Dorf in die thüringenweite Aktion „Langer Tag der Natur“ von Nabu und Stiftung Naturschutz ein. Beim Treff am Spielplatz informierte Giebner, dass das etwa 700 Jahre alte und frühere Bauerndorf einmal 42 Teiche hatte und Quellgebiet der Weißen Schnauder ist. Betrachte man Hirschfeld aus der Luft, dann zeige es sich als grüne Insel, meint er stolz. Viel Natur und reicher Baumbestand ist erhalten geblieben und nach der Wende sogar noch ein bisschen erweitert worden. Woran auch der Bürgermeister mit Ideen und Tatkraft eine große Aktie hat. Seit 30 Jahren hat er das Amt inne.

Zilpzalp und Feldlerche

Von den Wiesen im Dorf, die als Überflutungsflächen dienen, führt der Weg der Teilnehmer vorbei an Weißdornbüschen und Kopfweiden in Richtung Wernsdorf zum einzigen der drei erhaltenen Teiche, welcher mit Wasser gefüllt ist. Um das Biotop stehen herrliche Eschen, Weiden und Eichen, die Schatten bieten. Vor fünf Jahren wurde der Teich mit Fördermitteln entschlammt und renaturiert, erfährt die Runde.

Am „Kleinen Amazonas“, wie die Hirschfelder sagen, quaken Laub- und Teichfrösche um die Wette. Im Entenhaus, das der Heimatverein baute, haben Stockenten gebrütet. Ein Buchfink singt. Armleuchteralgen siedelten sich im Wasser an, das man von dickem Schilf am Rand befreite. Gräben von Beiersdorf her wurden wieder für den Teich angeschlossen. Auch die beiden anderen Teiche sollen wieder zum Leben erweckt werden. Wo solche Biotope entstehen, so können es die Spaziergänger erleben, kann sich die Natur gesund weiter entwickeln.

Ein Schild „Amphibienschutzgewässer“ weckt die Aufmerksamkeit. Hier legt Nabu-Mitglied Sebastian Schopplich aus Brahmenau/Groitschen Hand an im Naturschutz, erzählt Ingo Giebner. Von der Straße nicht zu sehen, befindet sich ein Überlauf mit Damm und Treppe, damit bei Hochwasser die Flut gezielt ablaufen kann.

Auf dem Weg weiter zur alten Gemeindestreuobstwiese zwitschert es aus vielen Kehlen. Konrad Schmeißer vom Nabu Gera-Greiz weiß, was da in der Luft oder in den Bäumen ist. Es sind Mehlschwalben oder die Zilpzalps, er hört eine Nachtigall, eine Mönchsgrasmücke, eine Goldammer und eine seltene Feldlerche. Und er machte hier auch schon ein Blesshuhn aus. Die Vogelwelt ist auch Thomas Pandorf aus Pohlitz ans Herz gewachsen. Er stellte gerade ein Mehlschwalbenhaus fertig und hofft auf Bewohner.

Höhepunkt des fast vierstündigen Natur-Spazierganges ist für die Gruppe der natürliche tierfreundliche Garten von Ingo Giebner. Was da auf rund 3000 Quadratmetern alles kreucht und fleucht – das kleine Paradies haben sich Ingo und seine Frau Herma in mühevoller Arbeit seit 1984 geschaffen. Da wachsen Vogelbeerbäume, Weiden, Bergholunder, Obstbäume und Haselsträucher sowie vielerlei Kakteen und bestimmte Blumen für kleines Getier. Es gibt Insektenhotels und jede Menge Nistkästen, eine Blumenwiese, Hochbeete fürs Gemüse. Ein Eidechsenbiotop wurde angelegt wie auch Brutstätten für Nashornkäfer. Löwenameisen haben ihre Trichter am Holzplatz gebaut.

Auffallend sind mehrere Biotope für viele europäische Schildkrötenarten, darunter eine Sumpfschildkröte, die einzige Art, die in Deutschland wild vorkommt. Ingo Giebner präsentiert eine Liste, auf der die Tierwelt in Zahlen steht, die er in Hirschfeld und in seinem Garten, auch mit Hilfe von Experten, bestimmte: 545 Formen und Arten haben dort ihren Lebensraum. Er zählte unter anderem 121 Vögel, 33 Säugetiere, neun Amphibien, 21 Fische, 45 Schmetterlinge, 26 Libellen, 151 Käfer sowie Mollusken, Süßwasserschwämme.

Die Spaziergänger resümieren: Wo die Natur Natur sein kann, entwickelt sich auch Artenvielfalt. Dafür gibt Hirschfeld ein Beispiel. „Was man hier auf kleinstem Raum entdecken kann, ist beachtlich“, spricht Tobias Muxfeldt aus Großenstein aus, was alle begeistert.