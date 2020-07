Wünschendorf. Lucas Biegel und Martin Steuber gastieren am Sonntag in dem Wünschendorfer Kloster.

Frühbarock trifft zeitgenössisch: Konzert im Kloster Mildenfurth

Gemeinsam in einen Dialog treten und dabei Grenzen überwinden – dass das auch durch Musik möglich sein kann, haben die unterschiedlichsten Komponisten und Interpreten der Musikgeschichte bewiesen. Eine Auswahl solcher Werke präsentieren der aus Wünschendorf stammende und mittlerweile an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig sowie an der Universität Mozarteum in Salzburg studierende Lucas Biegel (Blockflöten) und der Leipziger Martin Steuber (Laute, Barockgitarre) mit ihrem Konzertkonzept „Im Dialog mit der Zeit“.

Zu diesem Konzert lädt der Arbeitskreis Kunst und Kultur am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr, in das Kloster Mildenfurth in der Gemeinde Wünschendorf ein. In dem einstündigen Konzert, das einen Mix aus frühbarocken Werken mit zeitgenössischen Kompositionen darstellt, begeben sich die beiden Musiker mit dem Publikum auf eine Reise durch das frühbarocke Europa: Sonaten und Tänze im italienischen Stil wechseln sich mit fragilen zeitgenössischen Sternzeichen aus Stockhausens Tierkreis ab. Mit Arcangelo Corellis Variationen über den portugiesischen Tanz La Follia und Mortiz Eggerts Außer Atem soll außerdem gezeigt werden, wie grenzüberschreitend und teilweise verrückt musikalische Kompositionen sein können.

Das Konzert findet unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Karten zu je 10 Euro müssen telefonisch bei Familie Kühn-Leihbecher vorbestellt werden, Telefon 036603/ 8 82 76.