Frühlingsbeginn auch für Bücherfans: „Bücherfrühling“ in Gera startet

Landolf Scherzer bei einer Lesung in der Greizer Bibliothek. Er liest am 19. April in Gera.

Gera. Am Dienstag geht es los. Bis 31. Mai sind einige Lesungen und Aktionen geplant.

Die Stadt- und Regionalbibliothek lädt auch in diesem Frühjahr unter dem bewährten Titel „Bücherfrühling in Gera“ zu zahlreichen interessanten Veranstaltungen ein. Zwischen dem 21. März und dem 31. Mai finden unterschiedliche Lesungen und Vorträge statt. Den Auftakt gestaltet Beate Müller am Dienstag, 21. März, dem Tag der Poesie, 17 Uhr mit ihrer humoristischen Lesung „Mit 100 Sachen – Stengel und ich“ rund um den in Greiz geborenen Autor, Kabarettisten und Wortkünstler Hansgeorg Stengel in der Bibliothek am Puschkinplatz. (Eintritt 5 Euro)

Die Leipziger Autorin Kati Naumann stellt am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, ihren neuesten Familienroman „Sehnsucht nach Licht“ vor, wie immer musikalisch begleitet von ihrer (Familien-)Band, der Sunshine Band. (Vorverkauf: 8 Euro, Abendkasse: 10 Euro)

Ein besonderes Angebot stellt in diesem Jahr die Plakatausstellung „Leseland DDR“ dar. Die Vernissage am Dienstag, 4. April, um 17 Uhr, wird von der langjährigen Geraer Kulturjournalistin Angelika Bohn gestaltet, am 3. Mai hält dann der Ausstellungskurator Stefan Wolle seinen Vortrag zum Leseland DDR. (Eintritt frei).

In den Osterferien, am Mittwoch, 12. April, 10 Uhr, erwartet die bekannte Kinderbuchautorin Barbara van den Speulhof mit dem Kinderbuch „Grolltroll“ ihr junges Publikum ab 6 Jahren. Die Ferienveranstaltung wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur. (Eintritt frei).

Zu einem Buchgespräch lädt einer der profiliertesten Thüringer Autoren, Landolf Scherzer, am Mittwoch, 19. April, 19.30 Uhr in die Bibliothek ein. Thema ist seine Ukrainereise „Leben im Schatten der Stürme – Erkundungen auf der Krim“. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und „Alternative 54“. (Eintritt frei).

Der 23. April jeden Jahres ist nicht nur der Welttag des Buches, sondern auch der Tag des Deutschen Bieres. Aus diesem Anlass lädt die Geraer Bibliothek am Vorabend, Samstag, 22. April, zu einer unterhaltsamen Veranstaltung ein, die Buch und Bier verbindet. Unter dem Titel „Vom Bilsenkraut zum Reinheitsgebot – Urige Biergeschichten mit Musik“ wird der Autor, Verleger, Historiker und bekennender Gerstensaftliebhaber Michael Kirchschlager einen keineswegs bierernsten Vortrag zur Geschichte des Bieres halten. Der Abend wird durch Livemusik mit „Lutz & Eisen“ abgerundet, die Köstritzer Brauerei lädt zur Verkostung ein.

Ernster wird es am 10. Mai, wenn an den 90. Jahrestag der Bücherverbrennung gedacht wird. Dazu bereitet die Geraer Bibliothek in Zusammenarbeit mit vielen Partnern literarische Veranstaltungen vor.

Den Abschluss des diesjährigen Bücherfrühlings gestalten zwei prominente Kinderbuchautoren mit ihren Lesungen: Cally Stronk liest aus „Ruby Black“, Christian Friedrich aus „Die Drei ???“. Die beiden hochkarätigen Lesungen werden unterstützt durch das Förderprogramm „Neustart Kultur“. Details zu diesen Lesungen sollen folgen.

Mehr Infos zu den Angeboten des diesjährigen Geraer Bücherfrühlings unter www.biblio.gera.de.