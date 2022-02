Führung zu Schütz „höchstpersönlich“ in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Sonderausstellung im Heinrich Schütz-Haus Bad Köstritz

Am Sonntag, 20. Februar, lädt das Heinrich Schütz-Haus Bad Köstritz, 15 Uhr, zu einer öffentlichen Führung durch die Sonderausstellung „Schütz – höchstpersönlich“ ein. So ganz unterschiedliche Porträts des Hausherren sind da zu bewundern: Mal ganz neue, dann ganz alte, wahr geredete und „echt gefälschte“, nur wenig authentische … als Lithographie, als Zeichnung, als Ölgemälde ... Es ist ein Streifzug durch die Rezeptionsgeschichte von Heinrich Schütz und seiner Musik. Aber auch die persönliche Auseinandersetzung des Künstlers – in alter oder neuer Zeit – mit einer anderen Künstlerpersönlichkeit. Da gilt es Neues zu entdecken, neue Standpunkte und Herangehensweisen zu finden und sich mit „alten“ auseinanderzusetzen. Porträts werfen auch immer ein Bild auf den Künstler, der dieses Werk geschaffen hat. Und Unerforschtes gibt es auch. Und das bei keinem neuen, sondern bei einem alten zudem noch authentischen Porträt. Doch alles wird hier nicht verraten. Machen Sie Ihren Sonntagsausflug doch einmal nach Bad Köstritz flanieren Sie durch den Park und statten Sie im Jubiläumsjahr von Heinrich Schütz und Heinrich Posthumus Reuß den beiden Herren einen Besuch im „HSH“ ab, wo sie so einträchtig vereint über Musik oder über Kunst diskutieren. Und sicherlich kommen auch die Besucher und die Hausherrin, nein, nicht Frau Schütz, sondern nur Friederike Böcher über so viel Kunst ins Gespräch.