Fünf Corona-Neuinfektionen in der Stadt Gera

Gera. 7-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken und liegt bei 25,8. Trotzdem liegt Gera nun wieder thüringenweit an der Spitze.

Fünf Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden in der Stadt Gera registriert, teilte das Gesundheitsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken und liegt am Dienstag bei 25,8. Es gibt 41 aktiv Infizierte. 92 (-5) Menschen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie sind 5787 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5541 (+4) Personen gelten als genesen. Im Landkreis Greiz liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 13,3. Laut Robert-Koch-Institut wurden am Dienstag sechs Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden registriert.

Diese Anhaltspunkte gelten beim Thüringer Warnsystem. Foto: Andreas Wetzel

