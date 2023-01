Fünf junge Musiker aus Gera mit fünf ersten Preisen

Gera. Geraer sind sehr erfolgreich bei Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Weimar.

Fünf Schüler aus den Klassen 9 m bis 13 m der Geraer Spezialklassen für Musik trafen sich am Montag im Atrium ihrer Schule, jeweils mit einer Urkunde in der Hand, um stolz über ihre Auftritte am Freitag und Samstag zum Regionalwettbewerb Thüringen Ost Jugend musiziert in Weimar zu berichten.

Fünf Schüler und fünf erste Preise mit vier Weiterdelegierungen zum Landeswettbewerb in Greiz, der vom 17. bis 19. März in der Vogtlandhalle stattfinden wird, sind eine stolze Bilanz. Ole Lenzen (Klavier), Nelly Thimet, Antonella Kretschmer, Alice Mosor und Luisa Scholz sind die Glücklichen.

25 Punkte sind bei solchen Wettbewerben die Höchstpunktzahl, die aber selten vergeben werden. Bis 22 Punkte gibt es einen ersten Preis, eine Weiterdelegierung erfolgt ab 23 Punkten.

Ole Lenzen sagt dazu: „Die Vorbereitung fängt mit der ersten Klavierstunde an, die man im Leben hat. Für mich war das vor elf Jahren in Aachen, ansonsten circa ein halbes Jahr vor Beginn eines Auftrittes.“ Er macht einen für sein Alter gefestigten und gesetzten Eindruck und hat nur noch wenige Monate bis zum Ablegen des Abiturs, weiß aber schon genau, in welche Richtung die Ausbildung weitergehen wird: ein Klavier- oder Dirigierstudium, auf jedem Fall etwas mit Musik, so berichtet Ole selbstbewusst.

Dabei liegen dort die Anforderungen sehr hoch. Musikhochschulen verlassen sich nicht auf Urkunden oder Zertifikate. Es erfolgen immer Aufnahmeprüfungen mit Vorspielen oder einem Vorsingen, zumeist verbunden mit noch weiteren Überprüfungen in anderen musikalischen Bereichen. All das ist den Jugendlichen vorher bewusst, erfahrene Lehrer wie Hisashi Fujiyama, der als Gesangspädagoge an den Spezialklassen in Gera seit 2004 unterrichtet, weiß genau, wovon er berichtet, und weist seine Schüler und deren Eltern darauf hin, um sie zu motivieren und zu testen.

Insgesamt wurden die fünf Schüler von vier Lehrern der Einrichtung unterrichtet und vorbereitet. „Ein großer Dank an unsere Gesangslehrer Herrn Fujiyama, Frau Böttcher, Frau Tancke und dem Klavierlehrer, Herrn Stielau“, so Luisa Scholz. „Natürlich auch an unsere Begleiter, Herrn Stielau, Herrn Frank und Frau Kunze.“

Fujiyama berichtet durchaus kritisch über die Leistungen der Schüler. Für ihn zählt eine sachliche Bewertung bestimmter Gesangskriterien wie Timbre, Register- und Vokalausgleich als Grundlage jeder guten gesangspädagogischen Ausbildung. Er schickt nur Schüler zum Wettbewerb, die nicht nur sehr gut sind, sondern auch mit diesen Prämissen etwas anfangen können und somit die geistige Reife besitzen.

Zu seiner Schülerin Nelly Thimet sagt er: „In meiner beruflichen Laufbahn habe ich noch nie eine solche Fülle von Stimme erlebt.“ Nelly ist 21 Jahre, Schülerin der Klasse 13 m, kam von der Regelschule in die Spezialklassen. Auf eigenen Wunsch hat sie ein Schuljahr wiederholt. Nelly berichtet stolz: „In der Jury war mein erster Gesangslehrer, Björn Werner. Das war schon ein Ansporn für mich.“ Nelly wird sich nach dem Ablegen des Abiturs an verschiedenen Hochschulen bewerben. Sie strebt ein klassisches Gesangsstudium an.

Hobby zum Beruf machen

Die Wettbewerbsteilnehmer waren sich einig, ihr Hobby zum Beruf machen zu wollen. Lediglich Alice Mosor, 10. Klasse, entgegnet: „Ich denke schon daran, Musik weiterzumachen, Richtung Pop, Jazz oder Klassik. Ich denke aber auch über Betriebswirtschaftslehre nach. Da muss ich mich noch entscheiden.“

Luisa Scholz denkt über Gesang mit pädagogischer Ausrichtung nach. Dresden hat es ihr angetan. „Ich war dort zum Tag der offenen Tür und durfte hospitieren. Daraufhin war ich von der Hochschule und der Stadt begeistert.“