Fünf weitere Todesfälle in Gera

Gera. In Gera 107 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am Dienstag sind in Gera 107 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Geraer Krisenstabes bei 839,9, die Hospitalisierungsinzidenz bei 29,3. Es gibt 1219 aktiv Infizierte, insgesamt 1510 Menschen befinden sich in Quarantäne. Fünf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Für den Landkreis Greiz meldet das Thüringer Ministerium 47 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 638,3, die Hospitalisierungsinzidenz 7,2.