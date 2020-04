Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünfter Todesfall in Gera mit Coronavirus

Bis Sonntag, 15 Uhr, waren in Gera insgesamt fünf Menschen an Covid-19 gestorben. Das erklärte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion, drei Todesfälle wurden dabei allein am Wochenende bekannt.

Die Nachfragen zum Alter und den besonderen Todesumständen konnten dabei nicht beantwortet werden. Inzwischen hätten sich 138 Geraer mit dem Virus infiziert. In Quarantäne befanden sich 373 Personen, zehn Testergebnisse standen Sonntag noch aus.

Zwei neue Tote mit Coronavirus im Kreis Greiz

Im Landkreis Greiz sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Dabei handele es sich um eine 84-Jährige aus Seelingstädt, die bereits am 21. April im SRH Gera verstorben sei und den Bewohner eines Pflegeheims in Zeulenroda. Damit werden im Landkreis Greiz nun 24 Todesfälle mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Die Zahl der Infizierten war bis zum selben Zeitpunkt auf 397 gestiegen. Neu hinzugekommen sind am Wochenende fünf Personen in Greiz (162 insgesamt), sieben Personen in Zeulenroda-Triebes (98), sowie zwei Personen in Weida (14) und eine Person in Kauern (3). Darüber informierte das Landratsamt am Nachmittag in einer Mitteilung.

