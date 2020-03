Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für den Ernstfall, der am besten nicht eintritt

Vieles ist anders, Gewohntes die Ausnahme, das meiste neu. Bettenhäuser werden freigeräumt. Bereiche trennen sich oder rücken zusammen. Das SRH Wald-Klinikum setzt die Anordnung der Bundesregierung um. Mit einer autonom arbeitenden Corona-Klinik bereitet sich die Einrichtung auf den „worst case“ vor, von dem alle hoffen, das er nie eintreten wird. Trotzdem wollen die Ärzte- und Pflegeteams gut gerüstet sein. Agieren statt reagieren in der Corona-Krise kann nur von Vorteil sein. Die schrecklichen Bilder aus Italien, Spanien und den USA sprechen für sich.

Dabei ist auch klar: Was in der Gesamtheit als logistische Meisterleistung erscheint, bringt für den Einzelnen des Klinikums tiefgreifende Einschnitte in seinem täglichen Alltag mit sich und fordert heraus: zu Eigeninitiative, Weitsicht, Mehrarbeit und vielleicht zu manchem Kompromiss oder Sprung über den eigenen Schatten. Respekt. Wobei ich zugleich hoffe, dass insbesondere die Patienten, deren geplante Eingriffe verschoben werden mussten und müssen, Verständnis dafür zeigen. Nicht zuletzt wünscht sich die Klinikmannschaft den Rückgang zur Normalität des Alltags. Wie lange der Weg dahin dauert, kann niemand wissen. Wenn aber jeder Einzelne zumindest einen Schritt macht, die nötigen Regeln in Sachen Kontakt, Abstand und Hygiene beherzigt, bleiben die meisten von Geras Corona-Betten vielleicht ungenutzt. Das wäre Leerstand mit wirklich Grund zur Freude.